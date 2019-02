© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

L’ex giocatore di Parma e Milan Stefano Cuoghi ha parlato ai microfoni di RMC Sport degli acquisti rossoneri Piatek e Paquetà: “Sono stati pagati tanto, forse troppo, ma si sono inseriti fin da subito molto bene nel Milan. Piatek prende sempre lo specchio, non l'ho mai visto tirare fuori. Paquetà brasiliano atipico, come Kaka si inserito in poco tempo nel campionato italiano, che è complicato. Corre e contrasta, a livello di intensità mi ha stupito".