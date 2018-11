RMC SPORT - D'Agostino: "Alessandria squadra giovane. Tifosi vicini"

© foto di Fabrizio Pozzi

Gaetano D’Agostino ha parlato anche a RMC Sport Live Show a margine del Romulo Day: “Alessandria? Sì perché c’è stato un cambio di rotta, puntando sui giovani ed è normale che le ambizioni sono un po’ diverse rispetto al passato. Abbiamo perso qualche partita per inesperienza ma la piazza è calda e i tifosi ci sono sempre vicini”.

Contro la Virtus Entella che gara è stata?

“Per noi è stato complicatissimo ma immagino anche per loro che devono recuperare nove partite. E’ un campionato pazzo per tutto quello che è successo negli ultimi mesi. La partita contro la Virtus è stata bella, dove noi abbiamo dominato per un’ora e poi l’inesperienza ha fatto la differenza a discapito nostro”.

Serie A, la Roma l’anno scorso in semifinale di Champions mentre quest’anno c’è qualcosa che non va. Come mai?

“Sono andati via tre punti di riferimento come Nainggolan, Alisson e Strootman. E’ arrivato Cristante che è un buon giocatore ma giocare a Bergamo è diverso. Sono arrivati ragazzi giovani che hanno bisogno di tempo per assimilare la pressione di Roma. Di Francesco sta facendo bene e la Roma deve solo trovare continuità. A me Di Francesco piace perché è uno che sa sperimentare come Pellegrini alla Nainggolan”.

Chiesa che giocatore è?

"Ci prova sempre ed è chiaro che qualche volta possa sbagliare. Chiesa è un giocatore moderno che deve vivere anche per il gol e non deve essere solo altruista. Nel momento in cui Chiesa riesce a segnare di più può diventare un giocatore di caratura europea".