© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Gaetano D'Agostino, ex giocatore della Roma, ha parlato ai microfoni di a RMC Sport Live Show.

Che pensi della vicenda Icardi?

"Non so cosa ci possa essere dietro. La situazione è stata così repentina che fa pensare che forse c'è qualche offerta dietro. Per me l'Inter ha fatto bene a fare questa scelta perché c'è una società e uno spogliatoio da salvaguardare. A giugno poi, a mente fredda si vedrà cosa succederà. Certamente se Icardi non avesse portato la fascia se ne sarebbe parlato meno".