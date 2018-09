Fonte: Dal nostro inviato, Marco Piccari

Vincenzo D'Amico, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di RMC Sport della situazione difficile di Paulo Dybala alla Juventus: "In una grande squadra gli spazi non sempre sono assicurati. Credo che sia un grande giocatore ma non si possa paragonare a Ronaldo e Messi, non ha fatto ancora niente per essere definito un fuoriclasse. È ancora solo un campione. Ronaldo riuscirà a segnare? Stiamo aspettando tutti il suo primo gol, esulterò anche io se lo realizzerà".