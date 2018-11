RMC SPORT - D'Amico: "Ercolani profilo interessante. Parleremo con lo United"

© foto di Alessio Alaimo

Andrea D'Amico, agente tra gli altri di Giovinco e Criscito, ha parlato ai microfoni di RMC Sport del gioiello del Manchester United, Luca Ercolani: "A fine novembre abbiamo un appuntamento con il Manchester United e capiremo come muoverci. È un profilo davvero molto interessante sia come ragazzo che come giocatore. Ha grande personalità e in Inghilterra si è contraddistinto per il suo comportamento dentro e fuori dal campo".