RMC SPORT - D'Amico: "Grande Lazio. Caicedo ideale per Immobile"

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, Vincenzo D'Amico ha commentato la grande vittoria della Lazio in Europa League, per poi fare un pronostico sulla gara che lunedì sera vedrà i biancocelesti sfidare l'Inter. Queste le sue parole: “Quella di Marsiglia è una vittoria importantissima. Caicedo è molto utile per Immobile, che così non rimane isolato tra le difese avversarie. Questa soluzione potrebbe fare la fortuna dei biancocelesti anche per il prosieguo della stagione. Inzaghi ora dovrà essere bravo a gestire anche due giocatori importanti come Correa e, soprattutto, Luis Alberto. Pronostico di Lazio-Inter? Dico 2 a 0”.