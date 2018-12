A RMC Sport, nel "Maracanà" pomeridiano, l'ex calciatore Vincenzo D'Amico ha parlato così del momento complicata in casa Inter: "Nainggolan? Credo che si sia rotto qualcosa, anche con Spalletti, che si sentirà deluso da lui. Non mi meraviglierei se a gennaio dovesse andare via. L'Inter non avrà problemi a trovare una squadra inglese pronta a prenderlo. Inter? Sarà pure terza, ma la distanza dal primo posto è tanta, ci sono 15 punti dalla Juventus e 8 dal Napoli. Al momento è un fallimento la stagione dei nerazzurri".

