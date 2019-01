RMC SPORT - D'Amico: "Sarri merita il meglio. Icardi da vendere"

Vincenzo D'Amico, ex giocatore di Lazio e Torino, a RMC Sport:

Oggi è il compleanno di Sarri...

"Sono un suo fan da quando lui stava all'Arezzo. La sua sfortuna è stata quella di aver incontrato una Juve super, altrimenti avrebbe potuto vincere anche lo Scudetto. Ha fatto divertire e gioca un gran calcio, merita tutto quello che ha: spero faccia bene anche in Inghilterra".

Wanda ha spaventato l'Inter per il rinnovo di Icardi...

"Una moglie non deve fare l'agente del marito, lo deve fare qualcuno che ci capisce molto. Uno non si può svegliare di mattina e decidere di fare il procuratore. 10 milioni a stagione per Icardi? Lo venderei per 110 milioni e ci comprerei un attaccante da 60-70, mettendo in cassa il resto".