RMC SPORT - D'Amico:"Questa Champions la grande chance della Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quest'oggi nel Maracanà di RMC Sport, durante la rubrica “Parole di Calcio”, è intervenuta la giornalista di Sky Sport e conduttrice televisiva Ilaria D'Amico. Queste le sue parole:

Ilaria, un pensiero sui sorteggi delle italiane per la prossima Champions League?

“Riguardo l'Inter penso ci si aspettasse un girone complicato, vista la partenza dei nerazzurri dalla 4° fascia. Il Napoli in panchina ha Ancelotti che è un autentico fuoriclasse, un allenatore esperto che in Champions League ha sempre tirato fuori il meglio di sé; il raggruppamento, tuttavia, è durissimo. A Juventus e Roma non è andata malissimo, ma anche i loro rispettivi percorsi nascondono più di una insidia”.

La Champions League tornerà in Italia quest'anno?

“La Juventus non si nasconde: i bianconeri sono consapevoli che questa è la loro grande chance. I bianconeri si sono fatti le ossa con le due finali raggiunte negli ultimi 4 anni. Spendo due parole sull'Inter: i nerazzurri devono chiaramente trovare la quadratura del cerchio, ma hanno tantissima qualità e sono certa che Spalletti saprà far interpretare al meglio le sfide di questa competizione ai suoi giocatori. Tutte le squadre italiane saranno in grado di giocarsela fino alla fine. Noi di Sky Sport abbiamo preparato per questa grande competizione un palinsesto d'eccezione: seguiremo in esclusiva tutte le sfide e avremo dalle 23 un ricchissimo post partita, che da quest'anno sarà ancora più lungo”.