RMC SPORT - D. James: "Wenger? Il calcio è uno sport crudele"

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’ex calciatore David James ha parlato nel corso dell’evento UEFA Match for Solidarity a Ginevra. Ecco quanto dichiarato ai microfoni dell’inviato di RMC Sport: “Wenger? È stato tecnico dell’Arsenal per 22 anni, è un record e credo che sia una cosa fenomenale. Tuttavia il calcio è uno sport crudele, quando i tifosi non sono contenti del fatto che finisci terzo o anche sotto, prima o poi bisogna cambiare qualcosa. Ho grande rispetto per quello che ha fatto, sarebbe bello per tutto quello che ha fatto se riuscisse a chiudere con un trofeo alla fine di questa stagione. Credo che tutti i tifosi siano soddisfatti per quanto ha fatto in questi anni, è stata un'esperienza incredibile da allenatore dell’Arsenal in questi 22 anni. Credo che la qualità migliore di un tecnico sia portare la squadra a un livello più alto di quello in cui si trovava e credo che Wenger lo abbia fatto in questi anni, qualcosa di davvero speciale. Se sono ottimista per la Nazionale ai prossimi Mondiali? Credo, possiamo farcela”.