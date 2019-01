RMC SPORT - D. Lippi: "Paquetà farà bene. Il Milan si muove sul mercato"

Davide Lippi, noto agente sportivo, è intervenuto alla trasmissione Milan News su RMC Sport e ha commentato così il momento del Milan:

Su Paquetà: "Lo conosco bene da due anni, ho provato pure io a portarlo in Italia. E' un ragazzo con grandi qualità, farà molto bene nel nostro campionato, anche se servirà ovviamente un po' di pazienza. Non bisogna caricarlo di troppe responsibilità. Avrà bisogno di tempo, ma ha tutto per fare bene. E' un atleta molto serio. Ha qualità da Milan. I brasiliani che vengono in Italia hanno bisogno di tempo per adattarsi, deve venire qui con serenità. Ci vuole ovviamente anche un po' di fortuna. Speriamo possa fare bene fin da subito".

Sul mercato del Milan a gennaio: "Il Milan farà sicuramente qualcosa, si sta già muovendo. Farà qualcosa sia in entrata che in uscita. Mi aspetto qualche prestito con diritto di riscatto, mi aspetto giocatori che possano aumentare la qualità del Milan in mezzo e davanti. Higuain non si muoverà, giocatori come lui ce ne sono pochi in giro. Non credo comunque che il Milan farà acquisti a titolo definitivo a gennaio".

Su Carrasco e Borini: "Sono operazioni possibili. Borini lo vuole lo Shezhen, che è un club emergente che vuole fare bene. Carrasco è forte, è andato in una squadra che si è salvata all'ultima giornata, quindi ci sta che un giocatore come lui voglia tornare in Europa. A livello economico non so se sia possibile, però in certe operazioni conta molto la volontà del giocatore".