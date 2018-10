RMC SPORT - Daino: "Milan, manca identità. Non convinto da Rodriguez"

© foto di Federico De Luca

Daniele Daino, ex difensore del Milan, al Live Show di RMC Sport parla delle ultime vicende in casa Milan e sul prossimo impegno in campionato. Ma non solo.

Sulla partita del Milan contro l’Olympiakos

"Non è partito bene quest’anno, ci si aspettava una partenza diversa. Difficoltà soprattutto nel trovare un’identità, che comunque non ha ancora trovato. E lo ha detto anche Gattuso. Il risultato di Sassuolo è tondo, ma le reti sono da fuori area e i padroni di casa hanno fatto la partita. Non è ancora squadra, ma Gattuso sta trovando piano piano i punti fissi. C’è da capire a chi affidarsi dietro, perché dei dubbi il tecnico ancora li ha, sia sui centrali sia sui terzini. Le prossime partite magari daranno le risposte richieste. L’allenatore è fondamentale nel creare un’identità, deve trasmettere le proprie idee ma devono arrivare insieme anche i risultati. Ben vengano le vittorie, ma serve continuità. Se arriva, allora a breve potremo vedere un Milan solido e che se la può giocare con le grandi italiane".

Su Ricardo Rodriguez

"Non mi fa impazzire come giocatore, ma che fa prestazioni sufficienti. Mi sembra che si accontenti, gioca con il freno a mano tirato, cosa che non fa con la nazionale Svizzera. Avendo Higuain in area, serve arrivare a crossare in area. Fa bene la fase difensiva ma non accompagna la fase offensiva. Soprattutto in casa mi aspetto parecchie folate in avanti. Deve ancora trovare la propria autostima e personalità, cosa che invece ha trovato con la Svizzera".

Sul progetto Bologna

"Saputo sta mantenendo la squadra in A, so che sta facendo parecchie ristrutturazioni. Il problema è che il Bologna fa campionati sempre uguali e non migliora il proprio pazziamento. Va bene le strutture, ma poi viene il campo. Spero in un girone di ritiorno diverso da quante visto negli ultimi anni".