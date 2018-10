RMC SPORT - Daino: "Milan, partenza deludente. Serve continuità"

© foto di Federico De Luca

Daniele Daino, ex difensore del Milan, al 'Live Show' di RMC Sport ha parlato così dell'avvio di stagione dei rossoneri: "Il Milan non è partito bene quest’anno, ci si aspettava una partenza diversa. Ha difficoltà soprattutto nel trovare un’identità, che comunque non ha ancora trovato. E lo ha detto anche Gattuso. Il risultato di Sassuolo è tondo, ma le reti sono da fuori area e i padroni di casa hanno fatto la partita. Non è ancora squadra, ma Gattuso sta trovando piano piano i punti fissi. Le prossime partite magari daranno le risposte richieste. L’allenatore è fondamentale nel creare un’identità, deve trasmettere le proprie idee ma devono arrivare insieme anche i risultati. Ben vengano le vittorie, ma serve continuità. Se arriva, allora a breve potremo vedere un Milan solido e che se la può giocare con le grandi italiane".

