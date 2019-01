© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Dal Canto, ex allenatore di Juventus ed Empoli Primavera, oggi allenatore dell'Arezzo, a RMC Sport Live Show ha parlato così: “Leandro Fernandes della Juventus U23? L'anno scorso arrivò dal PSV e questa è già una garanzia. Ha imparato tantissimo in Olanda ed è un altro ragazzo eccezionale dal punto di vista morale. E' un giocatore che ho provato a portare ad Arezzo ma la Juventus ha preferito tenerlo nella squadra b. L'infortunio non credo che possa compromettergli la carriera. Un giocatore con la sua forza di volontà supera questo momento senza batter ciglio".