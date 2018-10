RMC SPORT - Damiani: "Esagerate le critiche a Gattuso. Piatek da 20 gol"

© foto di Image Sport

Oscar Damiani, ex giocatore e noto agente, a RMC Sport Live Show: "Le critiche a Gattuso sono state esagerate. Il Milan è una buona squadra che però può lottare per il quarto o quinto posto, obiettivi alla portata di Gattuso anche per il cammino che sta facendo la squadra. I giocatori sono dalla parte del tecnico e lo stanno dimostrando e aggiungo che sul piano del gioco il Milan non ha mai deluso. Per me possono fare una buona squadra".

Ibrahimovic è un'idea del Milan, ma un attaccante di questo peso toglierebbe spazio a Cutrone?

"Non credo che Ibra possa tornare a Milano, non mi sembrerebbe una cosa corretta anche nei confronti di Cutrone che è un giovane su cui puntare".

Dal punto di vista del mercato dove può migliorare la squadra di Gattuso?

"Caldara doveva essere un titolare con Romagnoli ma qualcosa manca in difesa con questa assenza. Anche a centrocampo perché c'è Bakayoko che però sta faticando a inserirsi nel nostro calcio, molto tattico".

Il Milan a gennaio farà qualcosa a centrocampo?

"Se Bakayoko non cresce sì. Uno che possa anche dare il cambio a Biglia sarebbe importante, In questo ruolo si può fare qualcosa anche se a gennaio non è facile trovare il giocatore giusto".

Qual è uno dei fattori più importanti per capire se un giocatore può essere valutato così tanto come Piatek?

"Difficile avere certezze. Secondo me Piatek è una scoperta ma ha delle qualità molto importanti. Il gol che ha fatto non sono un caso e credo che continuerà a segnare così. Alla fine dell'anno per me farà una ventina di reti, poi dovrà riconfermarsi".

Karamoh tornerà all'Inter a fine stagione?

"E' molto legato alla società nerazzurra. Sta facendo bene al Bordeaux dove comunque c'è tanta concorrenza. Tanto dipenderà da cosa deciderà di fare l'Inter con Keita, in caso di mancato riscatto potrebbe tornare Karamoh".

Cosa succede al Monaco?

"E' una sorpresa negativa anche se negli ultimi anni ha venduto tantissimi giocatori senza rimpiazzarli con ragazzi di qualità. Hanno speso per prendere dei giocatori come Pellegri che però ha bisogno di giocatori di esperienza accanto a sé. Hanno preso giovani sì di prospettiva ma inesperti e quando le cose vanno male per i giovani è ancora più difficile. Il Monaco ha bisogno di giocatori esperti. Sabaly? E' rientrato bene dall'infortunio e sta facendo bene sia a destra che a sinistra. Può diventare un giocatore interessante per tante squadre che cercano quel tipo di difensore".