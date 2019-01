RMC SPORT - Damiani: "Milan deve puntare sui giocatori che già ha"

© foto di Image Sport

Il noto agente Oscar Damiani a RMC Sport Live Show ha parlato di tante tematiche relative al calciomercato che inizierà domani: "Corvino è sempre il numero uno, anche quest'anno ha fatto il primo acquisto, un buon acquisto sulla carta. In questo mercato non ci saranno grandi manovre perché non ci sono soldi. Fabregas pare che vada al Monaco ma non penso sia una grave perdita per il calcio italiano".

Il mercato del Milan?

"Intanto hanno preso Paquetà. E' un ragazzo di talento e di prospettiva che è stato pagato molto. E' difficile migliorare il Milan in questo mercato. Si deve dare fiducia a Gattuso e ai giocatori che ci sono attualmente al Milan. Ci sono le premesse per arrivare al quarto posto anche perché ora c'è una società forte. Credo nei valori che ci sono oggi al Milan".

Marotta deve dare battaglia alla Juventus. Come vedi questo duello?

"E' uno scontro tra titani. Marotta e Paratici hanno fatto la storia degli ultimi anni. Ora si trovano a cercare gli stessi giocatori come Ramsey, cercato dalla Juve ma che anche l'Inter vorrebbe. Sono due grandi dirigenti che cercheranno di fare il bene delle proprietà società, ma a gennaio grandi affari non se ne fanno".

Rabiot dove andrà a giocare?

"Sua madre che è anche l'agente del giocatore è molto ambiziosa e vuole molti soldi. Può anche rimanere a Parigi anche se c'è questa voce del Barcellona di cui però non ho conferme. Rimpianto di Sabatini? Sì, l'agente di Rabiot era andata a Roma per parlare di Sabatini. E' sempre stato bravo a scovare talenti".

All'estero il calciomercato è molto diverso da quello italiano?

"Le società inglesi hanno introiti importanti. L'ottava di Premier League ha introiti paragonabili all'Inter. Certe cifre in Italia non le possiamo considerare e siamo obbligati a fare delle scommesse o a puntare su ragazzi giovani".

Muriel giocherà con Simeone o da solo?

"Credo che da solo Muriel non possa reggere l'attacco della Fiorentina. Lo vedrei meglio in un reparto più strutturato. Muriel ha qualità e toccherà a Pioli motivarlo per farlo tornare quello che abbiamo visto in Italia. Penso possa giocare con Simeone e non che ne sia il sostituto".

Kouamé del Genoa è già un giocatore da big?

"Io l'avevo visto giocare al Cittadella e lo avevo offerto al Saint Etienne all'epoca. E' stato bravo il Genoa ad acquistarlo perché è un ragazzo di prospettiva che porterà una plusvalenza importante. Non lo ritengo però già pronto per una big perché è ancora discontinuo. Penso che non si muoverà a gennaio ma a giugno potrà partire".