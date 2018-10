RMC SPORT - Damiani: "Milan, se Bakayoko non cresce ci sarà mercato"

© foto di Image Sport

Intervenuto a RMC Sport, il noto agente Oscar Damiani ha parlato di un eventuale ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: "Non credo che Ibra possa tornare a Milano, non mi sembrerebbe una cosa corretta anche nei confronti di Cutrone che è un giovane su cui puntare.

Dal punto di vista del mercato dove può migliorare la squadra di Gattuso?

"Caldara doveva essere un titolare con Romagnoli ma qualcosa manca in difesa con questa assenza. Anche a centrocampo perché c'è Bakayoko che però sta faticando a inserirsi nel nostro calcio, molto tattico".

Il Milan a gennaio farà qualcosa a centrocampo?

"Se Bakayoko non cresce sì. Uno che possa anche dare il cambio a Biglia sarebbe importante, In questo ruolo si può fare qualcosa anche se a gennaio non è facile trovare il giocatore giusto".