RMC SPORT - Damiani: "Napoli farà un ottimo mercato. Lotito è bravo"

Oscar Damiani, noto procuratore, a RMC Sport Live Show ha parlato delle principali trattative di calciomercato: "Buffon? Credo che l'accordo con il Paris Saint Germain è già praticamente fatto con il giocatore che è già stato a Parigi per definire l'accordo. Sarebbe bello vedere Buffon vincere la Champions".

Neymar resterà a Parigi?

"Penso di sì perché non ci sono tante squadre che se lo possono permettere. Certo se Cristiano Ronaldo dovesse andar via da Madrid il giocatore ideale sarebbe proprio Neymar, però per adesso mi sembra fantacalcio".

La Juventus è interessata a Rabiot?

"No, non mi risulta e non credo che il Paris Saint Germain voglia rinunciare a lui. Sarei sorpreso se Rabiot lasciasse Parigi".

La Lazio riuscirà a tenere Milinkovic-Savic?

"Lotito è un bravo presidente e Milinkovic è straordinario ma la Lazio non ha bisogno di vendere e potrebbe tenere il giocatore. Bisogna poi vedere quali sono le squadre interessate al giocatore perché se arrivasse un'offerta irrinunciabile ci potrebbe pensare. Le parole di di Lotito aiutano a tenere alto il prezzo del giocatore".

I tifosi del Napoli si aspettano un mercato all'altezza di Ancelotti, quali possono essere i nomi?

"Per quanto conosco Ancelotti non è mai stato un allenatore che ha fatto richieste alla società. Si fiderà di De Laurentiis e Giuntoli. Qualcosa rispetto a Sarri verrà cambiato e saranno fatti acquisti di ottimo livello".