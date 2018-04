RMC SPORT - Damiani: "Veretout in viola almeno un altro anno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oscar Damiani, noto intermediario di mercato ed esperto del calcio francese, è intervenuto quest'oggi a "Garrisca al Vento!", la trasmissione curata da FirenzeViola.it in onda su RMC Sport ogni giovedì. Di seguito le sue parole.

Su Veretout: "Sapevo già che era molto bravo, il suo rendimento non mi stupisce. Certo, una tripletta era inaspettata e penso che Pioli lo abbia migliorato ancora, però lui è stato bravo ad inserirsi nel calcio italiano dopo aver giocato in Premier e in Francia. Se resterà? Penso che farà almeno un altro anno: la Fiorentina è una società ambiziosa e organizzata. Poi, se arriva l'offerta irrinunciabile Corvino ci penserà".

Sulla visita ai Campini: "Niente di speciale o relativo al mercato. Passavo di qua e mi sono fermato a parlare un po' con dirigenti e squadra".

Su Dabo: "E' un ragazzo che tatticamente deve migliorare, però ha dimostrato grandi qualità. Il prossimo anno potrebbe essere uno dei migliori giocatori della Fiorentina e della Serie A".