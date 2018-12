Fonte: Dal nostro inviato Alessandro Rimi

© foto di Federico De Luca

Tra i primi ad arrivare al Gran Galà del Calcio, Davide Lippi: "Sono serate importanti, poi sarei ancora più contento se qualche mio atleta fosse premiato. Però c'è anche l'occasione di fissare qualche appuntamento".

Ottimo momento per Politano.

"Per quanto mi riguarda non avevo neanche mezzo dubbio che potesse andare così. Sono contento per lui, è un ragazzo fantastico e si sta ritagliando una parte importante in questa stagione, che però è ancora lunga. Lui lo sa, spera di conquistarsi un posto in Nazionale".

Avevi provato a portare Paquetá in Italia. Vale quella cifra?

"Lo vedremo. Secondo me è uno dei giovani più forti che c'è in Brasile e può essere giusto per le esigenze del Milan. Ha fisico, qualità e temperamento, potrà fare bene. Ovviamente bisognerà dargli 3-4 mesi di tempo, secondo me il Milan ha fatto bene perché poi avrà un po' di tempo in vista della prossima stagione".