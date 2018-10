RMC SPORT - Davide Lippi: "Politano sta ripagando la fiducia dell'Inter"

Fonte: dagli inviati a Montecarlo, Lorenzo Marucci e Marco Frattino

Intervistato da RMC Sport al Golden Foot di Montecarlo, Davide Lippi parte dal premio per il padre Marcello. "Per me è un piacere a livello professionale lavorare con lui, accompagnarlo a questi eventi è un piacere. Dopo 140 atleti, è il primo manager a lasciare la sua impronta ed è motivo di grande orgoglio. Sapere che per sempre ci sarà la sua impronta in un posto di grande prestigio, è motivo di felicità e ricordo".

Sull'esperienza con la Cina del padre. "E' stata un'esperienza bella e positiva, dopo sei anni possiamo dire che ci ha permesso di conoscere una parte di mondo che non avremmo mai conosciuto così a fondo. Realtà e culture nuove, ho fatto affari grazie anche a questo per fortuna portando tanti giocatori in Cina. Anche io ho allargato le mie conoscenze e il mio business".

Su Politano. "Sta facendo molto bene, lasciamolo tranquillo: non mi va di lodarlo troppo, sta facendo bene il suo lavoro, sono contento che sia diventato importante ma il cammino è lungo. Certo, mi fa piacere che Spalletti e il club credano in lui, sta ripagando questa grande fiducia, sono convinto che ce ne saranno delle belle da vedere".

Su Spinazzola. "Quando vieni da un crociato, è tutto un punto di domanda, è stato bello domenica averlo visto tra i convocati, averlo visto in panchina, sarà ancora più bello vederlo a breve con la maglia della Juventus. In questa annata capirà e scoprirà la Juventus, si adatterà: non è mai facile arrivare in una grande squadra, si metterà a disposizione quando Allegri lo chiamerà e lo vedrà pronto. Sarà un'enorme soddisfazione".

Su Caprari. "E' partito benissimo, tutti si aspettano tanto da lui, noi compresi. Non sta giocando molto, è partito bene con due gol da titolare, ora non ha trovato molto spazio. Ci aspettiamo, lo spero, che trovi più spazio nella Sampdoria: è nell'età giusta per fare il salto di qualità ma per farlo devi giocare. Davanti sono in tanti, vedremo quel che succederà".

Su Paquetà. "Ne stavo parlando ora con Leonardo... Ha tante qualità, la unisce con tecnica e fantasia, gioca in più ruoli. Ora è trequartista, ha giocato davanti alla difesa, può diventare una mezzala di forza e qualità. Il Milan ha fatto un grande colpo".

Su Pogba alla Juventus. "A gennaio è dura, per giugno perché no? Paratici ci ha abituati bene, non c'è che da ringraziare la Juventus e la famiglia Agnelli che hanno riportato grandi campioni in Italia, riportando il club dove merita di stare. E' tornata una top, colmando il gap, può lottare per la vittoria finale anche in Europa. A gennaio però è difficile fare certi colpi, non è semplice che lo United ceda Pogba... Per questo non prevedo grandi colpi per le grandi squadre".

Sul Napoli. "Se non ha fatto qualcosa in più, è frutto di una scelta ben ragionata. Hanno preso un grande allenatore come Ancelotti, poi hanno preso altri giocatori come Fabian Ruiz che è di grande livello. Sono già competitivi, non è facile migliorare una squadra da record di punti come il Napoli. Avremmo parlato di un Napoli ancor più strabiliante se non ci fosse stata la Juventus. Ancelotti è forse il miglior allenatore al mondo, ha fatto un piano col club: non è forse arrivato il nome altisonante, ma per adesso si sta ben comportando e non mi pare che stia rimpiangendo il lavoro di Sarri".