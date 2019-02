RMC SPORT - De Agostini: "Benatia? Inutile tenere un giocatore scontento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi De Agostini, ex giocatore della Juventus, ha parlato a RMC Sport Live Show nel corso del secondo tempo di Juventus-Parma: "Contro la Juve tutti giocano la partita dell'anno ed è naturale avere qualche difficoltà anche perché ci sono delle assenze importanti. Ad oggi però l'unica partita persa è quella di Bergamo quindi direi che ci può stare".

Del Parma invece che pensa?

"E' una realtà importante con giocatori di categoria come Gervinho, Inglese e Bruno Alves. Il Parma può dire la sua come outsider del campionato".

Udinese, è un progetto tecnico che è arrivato alla sua conclusione quello della famiglia Pozzo?

"L'Udinese è in un periodo difficile ma non da adesso ma da qualche anno. Hanno provato a cambiare ma i risultati non sono cambiati. L'importante per l'Udinese è mantenere la Serie A che è la cosa più importante".

Benatia ha voluto lasciare la Juventus ad ogni costo quindi Caceres è la soluzione giusta?

"Sì perché Caceres conosce già l'ambiente bianconera. Benatia non giocava tanto e la società ha fatto bene a mandar via un giocatore scontento che non voleva più stare a Torino. Magari nessuno si aspettava che Chiellini e Bonucci si facessero male contemporaneamente".