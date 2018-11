RMC SPORT - De Agostini: "La Juve con CR7 ha fatto capire cosa vuole fare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi De Agostini ha parlato ai microfoni di RMC Sport, toccato anche l’argomento Juventus: “Cosa manca per essere candidata per la Champions? Con l'acquisto di Ronaldo ha già fatto capire bene cosa voglia fare. Il fatto che ogni anno lotti sempre per il Triplete la dice lunga. Gran parte dei giocatori della rosa bianconera giocherebbe ovunque. Stanno facendo le cose per bene a Torino".