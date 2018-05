RMC SPORT - De Biasi: "Gattuso ha fatto benissimo. Milan può crescere tanto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante l'intervento a RMC Sport Gianni De Biasi ha parlato della conferma di Gattuso sulla panchina del Milan e della lotta Champions vinta dall'Inter: "Ha fatto benissimo alla sua prima esperienza in Serie A. Ha trasmesso grinta ad una squadra molto giovane e che con qualche innesto può crescere tanto a livello di classifica, ma non parliamo di scudetto. Inter? Alla fine il campo ha parlato anche se dispiace per la Lazio che nel mezzo può anche contare su un giocatore fantastico come Milinkovic-Savic".