RMC SPORT - De Biasi: "Icardi mal consigliato. Stendiamo un velo pietoso"

© foto di Imago/Image Sport

L'allenatore Gianni De Biasi, nel corso del "Live Show" su RMC SPORT, ha parlato di Champions League, campionato e Coppa Italia soffermandosi sui casi del momento: "E' ancora tutto aperto sia per la Roma che per la Juventus. Il 2-1 è un risultato difficile da difendere e per questo la Roma dovrà fare la partita. Non dovrà accontentarsi dello 0-0. Serve una prestazione di squadra convincente. Le situazioni migliorano proprio quando meno te lo aspetti. Squadre ferite? Una esce dal derby di Portogallo e l'altra da quello di Roma entrambe con le ossa rotte. Devono cercare di rispondere entrambe positivamente a questa situazione. Le tifoserie sono molto arrabbiate quindi serve una grande prestazione. La difesa deve fare la differenza, devono farsi trovare più pronti in tutte le situazioni. Ma anche il centrocampo perché deve fare più filtro. Poi mi aspetto che in attacco facciano tutti la partita dell'anno per centrare una qualificazione preziosissima. Dzeko non ha avuto un rendimento all'altezza del suo nome però mi aspetto che stasera possa dare una mano importante ai compagni. Il possibile esonero in caso di sconfitta? Di Francesco non arriva certo nelle condizioni migliore, le pressioni non aiutano in questo caso. Mi auguro che possa dare le giuste motivazioni alla squadra. L'aspetto psicologico è fondamentale. Basta poco per modificare la partita che poi può valere la stagione. Paulo Sousa? Ognuno ha la propria sensibilità. Il modo di comportarsi è lo specchio della persona. Non si deve vivere da gufi o da corvi. Ha perso una buona occasione per lasciar perdere e glissare. Allegri e il suo futuro? Il suo rapporto con lo spogliatoio è diverso rispetto a quello di Di Francesco a Roma. Penso che lui riuscirà a caricare la squadra in vista dell'Atletico Madrid. Penso che il problema sia di livello fisico, vedo che fanno troppa fatica rispetto al recente passato. La Juve all'andata è stata diversa rispetto al solito. Questo aspetto è un demerito dell'allenatore, ma credo che non gli possa disconoscere ad Allegri di aver portato a casa cose assolutamente importanti e risultati grandiosi. Non si può dire che ha fatto male. Zidane? E' un allenatore che ha dimostrato di fare cose importantissime. A Madrid non è facile, lo dimostra ciò che è successo a Scolari. Non hanno attributi in mezzo al campo e questo fa specie. Qualcosa si è rotto dentro lo spogliatoio. Se penso a Isco in tribuna, si vede che qualcosa nella gestione sia stato evidentemente sbagliato. La Coppa Italia? Penso che sia ancora tutto aperto. Si gioca tra molto tempo. Il 3-3 di Firenze non conta, penso che la Fiorentina possa vincere a Bergamo. Tutti pensavano che fosse impossibile che l'Ajax eliminasse il Real Madrid e invece ce l'ha fatta. Stesso discorso vale per la Fiorentina contro l'Atalanta. Icardi-Inter? Stendiamo un velo pietoso. E' una situazione gestita molto male da parte di chi consigliava il giocatore, che ha perso più di una volta l'occasione di stare zitta. Uno può anche sbagliare, ma l'importante è non arrivare al precipizio. Lì diventa una situazione insanabile. Il capitano seppur degradato, doveva andare nello spogliatoio a chiedere scusa. Doveva dire che aveva commesso degli errori e riprovarci".