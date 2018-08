RMC SPORT - De Biasi: "Il Napoli ha fatto meno delle altre sul mercato"

© foto di Imago/Image Sport

Gianni De Biasi, allenatore e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato della Serie A anche alla luce dei risultati della prima giornata di campionato: “Non era una partita facile per la Roma vincere a Torino. Tutto sommato è un risultato strappato all’ultimo momento grazie alla qualità di un ragazzo di cui sentiremo parlare come Kluivert”.

Il Torino si è mosso bene sul mercato poi però non riescono ad esprimersi a grandi livelli con Mazzarri può essere un campionato diverso?

“Mi auguro che il Toro possa lottare per l’Europa League. Credo però che ci siano squadre davanti che hanno una caratura e un’abitudine diversa dai granata. Il range dei granata va dal settimo al nono posto. Hanno fatto un buon mercato e una squadra come voleva Mazzarri. E’ una squadra che ha tutto per fare un ottimo campionato. Ci sono almeno cinque squadre davanti al Torino che lotterà con Atalanta e Fiorentina”.

Cristiano Ronaldo in Italia potrà far bene come in Spagna?

“La Liga è un livello altissimo anche rispetto alla Serie A. il calcio spagnolo non ha nulla da invidiare al nostro movimento. Credo che Ronaldo possa comunque essere un calciatore importantissimo per la Juve perché è un giocatore serio, professionista vero. E’ uno abituato a vincere che dà ulteriori stimoli anche ai compagni”.

L’Inter può essere l’anti Juve o vede più avanti il Napoli di Ancelotti?

“E’ troppo presto per dirlo. Tecnicamente l’Inter è ben strutturata ma deve crescere e Spalletti deve lavorare sulla mentalità. Il Milan ha fatto un mercato importante e può fare benissimo. Il Napoli è tutto da verificare perché è la squadra che ha fatto meno sul mercato ed ha perso Jorginho. Inglese? Per me poteva fare tranquillamente il vice Milik perché ha dimostrato di poter giocare a certi livelli”.