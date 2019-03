Mister Gianni De Biasi ha parlato a RMC Sport della difficile situazione di Max Allegri, a cui potrebbe non bastare l'ennesimo Scudetto conquistato per restare sulla panchina della Juventus: "Il suo rapporto con lo spogliatoio è diverso rispetto a quello di Di Francesco a Roma. Penso che lui riuscirà a caricare la squadra in vista dell'Atletico Madrid. Penso che il problema sia di livello fisico, vedo che fanno troppa fatica rispetto al recente passato. La Juve all'andata è stata diversa rispetto al solito. Questo aspetto è un demerito dell'allenatore, ma credo che non gli possa disconoscere ad Allegri di aver portato a casa cose assolutamente importanti e risultati grandiosi. Non si può dire che ha fatto male".

