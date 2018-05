RMC SPORT - De Biasi: "Non c'è un altro Pirlo. Verratti e Jorginho distanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianni De Biasi, ex tecnico di Andrea Pirlo, ha parlato a RMC Sport Live Show proprio dalla festa di addio al calcio del regista azzurro: “Pirlo è stato un grandissimo anche se la sua consacrazione è arrivata solo alla Juventus, tardi per il giocatore che era. Un regista straordinario nella gestione della partita. C’è un altro Pirlo? Francamente non ne vedo. Era talmente grande da mettere in secondo piano tutti gli altri che ci sono al momento. Tra Verratti, Jorginho e Pirlo c’è una differenza abissale”.

Juventus ancora campione, vincerà anche l’anno prossimo?

“E’ un club che non si ferma sui risultati acquisti ma guarda sempre avanti anche perché l’obiettivo principale è sempre quello di vincere la Champions League. Essere arrivati in finale nel recente passato ci fa capire già qual è la dimensione della squadra”.

Le milanesi torneranno a dar fastidio alla Juve?

“Ci vorrà ancora del tempo prima di arrivare a quel livello. La Juventus è un pensiero comune e tutti lo portano avanti. Non ci si adagia sulle vittorie”.

Per il Milan è Gattuso l’allenatore del futuro?

“Ha fatto benissimo alla sua prima esperienza in Serie A. Ha trasmesso grinta ad una squadra molto giovane e con qualche innesto può crescere tanto a livello di classifica, ma non parliamo di scudetto. Inter? Alla fine il campo ha parlato anche se dispiace per la Lazio che a centrocampo può anche contare su un giocatore fantastico come Milinkovic-Savic”.