RMC SPORT - De Biasi: "Per scongiurare Zidane, Deschamps vinca il Mondiale"

Nel corso dell'intervista a RMC Sport, Gianni De Biasi ha parlato anche del suo futuro. "Il mio futuro? Me lo chiedo spesso quando tornerò in panchina. Credo che dovrò aspettare il finale del Mondiale. Una nuova Nazionale? Può essere. Zidane ct della Francia dopo la Coppa del Mondo? Allenare il Real Madrid è come allenare una Nazionale. Credo che Zidane vincendo tre Champions League di fila abbia il curriculum adatto. Deschamps per scongiurare questa possibilità penso che possa solo vincere il Mondiale".