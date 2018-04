RMC SPORT - De Boer: "Inter da Champions. Roma, semifinale meritata"

Fonte: Dal nostro inviato a Ginevra, Alessandro Rimi

L'ex calciatore, oggi allenatore, Frank de Boer ha parlato così ai microfoni di RMC Sport a margine dello UEFA Match for Solidarity di Ginevra: "È fantastico giocare questo tipo di partite a scopo benefico. È davvero bello poi rivedere in campo ex compagni ed ex avversari della tua carriera. C'era davvero tanta qualità oggi sul rettangolo di gioco. Serie A? Continuo a vedere le partite di A. Il campionato italiano è tra i più importanti d'Europa. La Juventus è vicina a un altro titolo, penso che il calcio italiano sia cresciuto molto negli ultimi anni. Inter? Ha la qualità per arrivare quarta in classifica e conquistare la Champions del prossimo anno. Roma? La Roma ha meritato questa semifinale. Nessuno si sarebbe mai aspettato la rimonta col Barcellona, ma questo è il bello del calcio. Futuro? Dobbiamo aspettare. Sono in attesa di una nuova avventura professionale per la prossima stagione. Mi sento pronto per un nuovo lavoro. Wenger? Ha conquistato l'amore dei tifosi, riempiendo gli stadi. Un calcio divertente ed entusiasmante è sempre stato l'obiettivo numero uno di Wenger".