RMC SPORT - De Canio: "Il Napoli non è ancora della dimensione delle big"

Ospite di A Tutto Napoli su RMC Sport Network, Luigi De Canio ha commentato la vittoria della Juventus sul Napoli arrivata ieri sera al San Paolo. A partire dalle difficoltà dei partenopei nel trovare la rete: "Beh, la percentuale realizzativa rispetto agli ultimi anni si è abbassata. A parte Insigne, gli altri sono un po' sotto la media. Però la squadra produce sempre gioco e occasioni da gol. Zielinski che negli anni scorsi fa gol impossibili e ieri butta la palla fuori da due passi è un episodio".

"Credo che quello sia stato un periodo in cui tutti i calciatori della rosa si sono trovati al loro livello massimo. Parecchi calciatori, come Callejon, Hamsik, Mertens, lo hanno raggiunto nel periodo precedente. E quindi oggi è in atto un vero e proprio cambiamento, il Napoli si deve ritrovare e deve un po' cambiare i suoi interpreti. Anche questo giustifica il ritardo in classifica, fermo restando che è pur sempre la seconda forza del nostro campionato".

Per restare ad alti livelli, servirà un mercato con tanti cambi? I punti sono 13 in meno rispetto all'anno scorso.

"Era inevitabile che un calo ci fosse, il Napoli non ha la stessa dimensione della Juventus, dell'Inter o il Milan. Deve produrre, vendere, fare cassa e poi reinvestire come sempre è stato fatto finora. Quindi capisco che è difficile da accettare, però questa è la dimensione del Napoli e credo che da tanti anni stia vivendo un momento di grande solidità sia societaria che tecnica, di grande continuità".