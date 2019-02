RMC SPORT - De Canio: "Il Napoli può vincere su qualsiasi campo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore Luigi De Canio, reduce dall'esperienza sulla panchina della Ternana, ha parlato in diretta a Garrisca al Vento!, programma di RMC Sport dedicato alla Fiorentina, realizzato e curato dalla redazione di FirenzeViola.it:

Su Fiorentina-Napoli e il caso Hamsik: "Non credo saranno distratti. È da tempo che questa situazione va avanti, e in Cina ci sono tempi diversi per cui la cosa andrà ancora avanti. Credo che però il Napoli abbia già deciso, indipendentemente da questo caso. Se dovesse rimanere, successivamente rientrerà a tutti gli effetti".

Sul Napoli: "Credo che sarà una bella partita, visto che tutte e due giocano bene ed hanno tanti giocatori di qualità. La Fiorentina ha mostrato un'identità tattica ben definita e delineata, con la squadra che si ritrova e fa prestazioni di alto livello. Il Napoli gioca bene ed è capace di vincere su qualsiasi campo. Senza volermi esimere da giudizi, può finire in qualsiasi modo. Probabilmente chi sbaglierà di meno avrà la meglio".

Sui possibili protagonisti viola: "Muriel e Chiesa hanno le qualità per creare problemi al Napoli. Ma non credo mai alla possibilità che un giocatore da solo riesca a fare la differenza. La Fiorentina, così come il Napoli, sanno esprimersi ad alti livelli".

Su Chiesa: "Personalmente non l'ho conosciuto. Ma suo padre è stato un grande e lui è riuscito ad allontanare il paragone con lui. Questo vuol dire tanto, avere una personalità molto forte. Sa unire le due fasi, essere utile alla squadra: è completo. Avrà un grandissimo futuro".