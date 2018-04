RMC SPORT - De Carlo: "L'Inter non segna mai. Manca identità alla società"

Lapo De Carlo, giornalista e opinionista di RMC Sport a Live Show ha parlato così della prestazione dell'Inter contro l'Atalanta: "Nel primo tempo l'Atalanta è arrivata con una facilità estrema in area di rigore, per fortuna non è arrivato il gol. Nel frattempo l'Inter è riuscita a sbagliare due gol clamorosi. Nel secondo tempo l'Inter ha giocato meglio ma ha mancato quattro o cinque palle gol. L'Inter ha giocato nettamente meglio nel secondo tempo. La partita dell'Atalanta doveva essere: attacchiamo l'Inter, facciamo un gol nel primo tempo e ci difendiamo. Il dato preoccupante è che la squadra di Spalletti non segna mai, con nessuno".

Mourinho all'Inter faceva tutto, non solo l'allenatore. Che cosa servirebbe ora per ritrovare quella mentalità?

"Anche Mancini riuscì in questo lavoro. Con lui l'Inter ha vinto due scudetti consecutivi. Prima lui e poi Mourinho hanno vinto perché hanno fatto lo stato nello stato. Oggi all'Inter serve continuità, ovvero avere lo stesso allenatore per tre o quattro anni e lo stesso discorso vale per una società che dovrebbe però essere riconoscibile. Servirebbe una società forte capace di imporre una sua politica invece di rimanere in silenzio e delegare il lavoro sporco ad Ausilio. All'Inter marca un'identità, manca un po' di Inter nell'Inter".