RMC SPORT - De Carlo: "Orsato decisivo. Juventus agevolata"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lapo De Carlo, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha commentato la sconfitta dell'Inter contro la Juventus: “Quella di questa sera non è stata una partita. Attaccarsi all’arbitro non va più di moda ma stasera Orsato è stato decisivo con Pjanic che ha evitato l’espulsione così come Barzagli per il fallo su Icardi. Impossibile prendersela con Spalletti per il cambio tra Icardi e Santon. Non riesco ad essere equilibrato dopo una serata come questa. La Juventus è stata agevolata. Per quanto riguarda l'Inter ha fatto una grande partita, non c'è niente da dire, ma ha giocato quasi tutta la gara in inferiorità numerica”.