RMC SPORT - De Laurentiis: "PSG? Non è decisiva. Sarà una gara a scacchi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a poche dalla sfida di Champions League contro il PSG trattando vari temi e soffermandosi in particolare sul club francese: "La gara non è decisiva, è una vera partita, da affrontare come una gara a scacchi. Va pensata, meditata, verificata in campo. Servono le idee chiare su come proseguire fino alla fine, sarà gara vera a tutti gli effetti. Verratti? Non mi è mai piaciuto quando l'ho visto con la maglia del PSG. Con l'Italia, l'ultima gara, mi è piaciuto moltissimo. Cavani? E' un fuoriclasse...".