RMC SPORT - De Laurentiis: "Sarri e Hamsik? Non faccio sconti a nessuno"

Fonte: da Napoli, Marco Frattino

Lunga intervista di Aurelio De Laurentiis, raccolta anche da RMC Sport, dopo le parole alla conferenza stampa al Football Leader di Napoli. "Per quanto riguarda Balotelli, non lo abbiamo preso in considerazione. E' un bravissimo calciatore, un attaccante straordinario ma prima di tutto dobbiamo capire con Ancelotti, durante il ritiro, quali siano le possibilità del gruppo esistente. In attacco ci sono tanti calciatori, fare un torto a chi si è lasciato acquistare dal Napoli e che magari non ha mai giocato sarebbe sbagliato. L'attacco non è una priorità: abbiamo altre priorità che ben sapete".

Su Ancelotti. "Con Carlo ci siamo sentiti negli anni varie volte. E' un uomo che mi ha dato sempre un senso di imparzialità e di serenità. Quando mi chiedeva qualche giocatore e gli dicevo che non potevo darglielo, non insisteva come Conte che mi chiamava più volte. Capiva, con dolcezza e tranquillità. Ho voluto Ancelotti perché è un grande che ha vinto ovunque, non ha smania... Se è venuto vuol dire che Napoli, società, giocatore e io gli piacciamo. Questo mi convince più di ogni altra cosa, non mi dà l'impressione di usare il Napoli per poi andare da qualche altra parte".

Sul valore del Napoli. "Noi siamo sempre stati, a torto, considerati terra di conquista. Vedete quanto dà fastidio che il Napoli batta le due milanesi, come società? Il fatto che il Napoli sia davanti a loro e solo dietro alla Juventus come valore dà fastidio. Potete privilegiare Milan e Inter sui media, perché forse stimolano di più il numero di eventuali audio ascoltatori e di viewers. Però i 38 milioni del Napoli corrispondono a un'indagine Nielsen da me pagata e manca ancora il lavoro da fare in Cina e Africa".

Sui grandi sogni di mercato. "I tifosi giocano al Totocalcio da sempre, è una necessità emotiva e di compensazione per chi dentro casa non gioca abbastanza. Abbiamo una squadra forte, ci sono clausole rescissorie se qualcuno vorrà esercitarla vorrà dire che non ama il Napoli. Per uno che possiamo perdere ci sono quattro che possono arrivare, per l'esperienza di Ancelotti e per le nostre possibilità economiche. Ora bisogna capire una cosa: per vincere non basta l'acquisto, urgono nervi saldi e capacità di saper fare tesoro di qualcosa da stabilire. Cerco sempre di non cambiare, spesso avete offeso i nostri calciatori non considerandoli così forti. Sono forti ed erano già forti".

Sugli allenatori andati via e sulle spese. "Benitez doveva andare via dopo il primo anno, sono stato io a costringerlo a restare esercitando l'opzione e se non avessimo sbagliato qualche rigore avremmo chiuso lo stesso nell'Europa che conta. Finito il secondo anno, era finito il rapporto con lui: aveva già detto un anno prima dei problemi con la famiglia, di non voler stare lontano da loro. Non voleva andare via da Napoli, aveva un problema di carattere familiare. Con Mazzarri, era normale dire che stavo trattando per farlo rimanere, per tenere anche 'la carta di riserva' in casa: i matrimoni si fanno in due. Se una moglie vuole andarsene, se ne deve prendere atto. Guardate il Napoli: quanti anni ha tenuto Hamsik e Maggio? Quanti anni ha tenuto Insigne? Sono cose che dovreste chiedervi. Quante volte noi abbiamo aumentato i compensi? Sono soldi. Iniziamo a parlare di lordi, 6 milioni sono 12 ed è una cosa diversa... Dobbiamo essere più leali con noi stessi e dobbiamo fare discorsi che corrispondano alla verità e non alla finzione. Se volete andare d'accordo con me, non dovete raccontare balle per avere audience".

Su Hamsik. "Ci siamo visti quando li ho innaffiati con la magnum nello spogliatoio. Gli ho detto 'dove vai? Questa è casa tua'. Poi, decisione sua, ma non faccio sconti a nessuno".

Su Insigne nuovo simbolo. "Insigne è simbolo del partenopeismo, rappresenta i napoletani. Si dispiace, è andato in sofferenza tre anni fa quando qualcuno non era allineato con lui. Poi ha recuperato, ha capito. Per un napoletano non è facile stare a Napoli".

Su Sarri. "Non ci sono stati contatti, nessuno mi ha chiamato. Non faccio sconti a uno sì e a uno no. Non posso fare sconti ai tifosi: devo difenderli. La clausola è a difesa delle mie scelte, quando non vengono rispettate e mi si chiede di rispettare un contratto lo modifico ma è bilaterale. Mi chiedi più soldi? Metto la clausola, ma deve valere perché quei soldi li hai presi. Ora la clausola non vale? Non mi piace questo concetto unilaterale".