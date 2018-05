RMC SPORT - De Magistris: "Spero resti Sarri. Hamsik cittadino onorario"

Fonte: dall'inviato Marco Frattino

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha parlato a RMC Sport a margine dell'evento 'Football Leader 2018': "Nuovo allenatore? Fino all'ultimo spero che rimanga Sarri. Scudetto? Ci credevamo, era l'anno giusto. Il prossimo anno sarà ancora più dura. Ora cerchiamo di capire se rimarrà Sarri, se rimarranno i giocatori e chi arriverà. Ripeto, quest'anno era l'anno giusto, bisognava concentrare meglio le forze ma poi ci si è messo anche l'arbitraggio di Inter-Juve che non è stato all'altezza. Con tutte le attenuanti, comunque, a Firenze non dovevamo mollare nonostante la profonda ingiustizia della notte prima. Abbiamo vinto lo Scudetto dell'onestà e del miglior gioco sul campo. Quelle nostre non sono lamentele, abbiamo solo i requisiti per dire no alle ingiustizie. Futuro di Hamsik? Merita la cittadinanza onoraria e noi siamo pronti a dargliela. Nell'auspicio che possa diventare cittadino napoletano, vorrei che non ci fosse l'allontanamento fisico dalla città".