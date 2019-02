RMC SPORT - De Marchi: "Adesso Mihajlovic e il Bologna possono ripartire"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Marco De Marchi, ex giocatore e procuratore, ha parlato al Live Show di RMC Sport soffermandosi anche sulla vittoria del Bologna sul campo dell'Inter: "Il Bologna attraversava un periodo difficile, Inzaghi non è riuscito a trasmettere le proprie idee e risultati non sono arrivati. Mihajlovic quasi come se avesse la bacchetta magica ha ottenuto questi tre punti: da qui la squadra può ripartire e togliersi da una zona pericolosa di classifica. L'Inter invece sta vivendo una stagione tribolata, mi dispiace perché la società ha anche fatto acquisti importati, si vede che c'è qualcosa nell'aria che non aiuta. Uscire già dalla Champions è stata una battuta d'arresto che ha lasciato un segno secondo me. Se non riesce a riprendere a breve la strada giusta, l'annata potrebbe essere disastrosa".