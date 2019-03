© foto di TUTTOmercatoWEB.com

L'agente Marco De Marchi, ex calciatore fra le altre del Bologna, ha parlato a RMC Sport durante il 'Live Show' della situazione del club rossoblù: "E’ arrivato Mihajlovic e in pochissimo tempo ha dato un cambio di rotta. Pur avendo ancora fatto poche partite, si può già dire che la squadra c'è e credo che abbia buone possibilità di arrivare alla salvezza. Udine però, in questo contesto, è un crocevia importante della stagione".