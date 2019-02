RMC SPORT - De Marchi: "Juve? Chiellini-Bonucci superiori a tutto"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Marco De Marchi, ex giocatore e procuratore, ha parlato al Live Show di RMC Sport. Queste alcune battute:

Sulla vittoria del Bologna contro l'Inter: "Il Bologna attraversava un periodo difficile, Inzaghi non è riuscito a trasmettere le proprie idee e risultati non sono arrivati. Mihajlovic quasi come se avesse la bacchetta magica ha ottenuto questi tre punti: da qui la squadra può ripartire e togliersi da una zona pericolosa di classifica. L'Inter invece sta vivendo una stagione tribolata, mi dispiace perché la società ha anche fatto acquisti importati, si vede che c'è qualcosa nell'aria che non aiuta. Uscire già dalla Champions è stata una battuta d'arresto che ha lasciato un segno secondo me. Se non riesce a riprendere a breve la strada giusta, l'annata potrebbe essere disastrosa".

Sulla Juventus: "L'operazione Benatia-Caceres? Col senno di poi è facile parlare, visti gli infortuni di Chiellini e Bonucci. Questa coppia ha un qualcosa di superiore a tutti e dà un equilibrio importante a tutta la squadra. Non che i sostituiti non siano all'altezza, ma è proprio questa coppia che dà solidità al resto dei compagni. Con la loro assenza si responsabilizza Rugani che finora ha giocato poco, certo è che lasciare andare via Benatia non è stata una mossa vincente. Anche se ovviamente il giocatore ha mostrato la volontà di andare via e quando ci si trova davanti a una situazione del genere la società non può fare altro che aprire la porta al trasferimento"

