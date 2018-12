RMC SPORT - De Marchi: "Juve-Inter super. CR7 esempio per i ragazzini"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Il procuratore, Marco De Marchi, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport durante il Live Show. Queste le sue parole: "Juve-Inter fino è questo momento è una splendida partita. I bianconeri li conosciamo ma i nerazzurri hanno approcciato al meglio la gara, ha avuto due occasioni fantastiche e credo che sarà una sfida molto aperta".

Miranda dal 1' l'ha sorpresa?

"Quando si hanno dei campioni l'allenatore valuta in base a cosa vede in settimana e avrà visto il brasiliano più in forma rispetto a De Vrij. Spalletti ha una competenza tale da sapere cosa sia meglio per la sua squadra".

Politano protagonista?

"Ha compiuto un percorso chiaro, netto. Nel calcio moderno chi riesce a saltare l'uomo fa la differenza e Politano riesce a fare grandi cose. In un minuto abbiamo visto due azioni bellissime dell'Inter che se la sta giocando".

Cristiano Ronaldo?

"Il bello è che c'era qualcuno che lo criticava quando è arrivato alla Juventus. Dovrebbe essere portato come esempio in tutti i settori giovanili per la sua cultura al lavoro. Con gli allenamenti è arrivato a essere forse il più grande della storia e anche se non segna per tre partite di fila non si può criticare. Non invecchia mai e, ripeto, gli insegnanti di calcio dovrebbero portarlo come esempio ai bambini. Dovrebbe esserci un libro per spiegare cos'ha fatto nella sua carriera".