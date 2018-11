RMC SPORT - De Marco: "VAR? Ora è limitante. Soluzione definitiva tra anni"

© foto di Federico De Luca

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, l'ex arbitro Andrea De Marco è tornato sui controversi episodi della giornata di Serie A appena trascorsa, nonché sull'utilizzo del VAR. Questa la sua analisi:

Un weekend non proprio positivo per arbitri e VAR...

“C'è tanta confusione attorno al VAR. Ciò che è doloroso è che si sta perdendo di credibilità. Rosetti e Rizzoli stanno facendo un ottimo lavoro, ma c'è ancora tanto da fare: prima che il VAR sia utilizzabile al meglio dovranno passare degli anni”.

Però al Mondiale parlammo del VAR in toni trionfalistici...

“Il Campionato del Mondo genera meno polemiche rispetto alla Serie A. Anche in quel caso, comunque, ci furono errori abbastanza gravi commessi anche da arbitri di una certa esperienza e caratura. Il problema è sulle modalità di utilizzo del VAR stesso”.

L'episodio di Firenze è emblematico in questo senso...

“Banti ha sbagliato a non rivedere l'azione: fosse andato al monitor, secondo me non lo avrebbe più assegnato. Il problema sta nel protocollo e nella definizione di chiaro ed evidente errore. Ci sono state diverse situazioni di semplice risoluzione in caso di revisione delle immagini. Il protocollo, come dicevo, è estremamente limitante e soprattutto complesso da applicare: che senso ha un protocollo che non ti permette di utilizzare uno strumento tecnologico così importante”.

Abbastanza curioso anche l'episodio di Torino...

“Il mani di Bradaric è stato visto dall'arbitro, Mariani era posizionato perfettamente. Il direttore di gara ha rivisto e ha deciso di restare sulla sua decisione: obiettivamente era fallo di mano, mi ha sorpreso la sua scelta”.

Controverso anche il vantaggio dell'Inter...

“Sono contento di poter constatare che almeno sul fuorigioco, soprattutto grazie alla tridimensionalità, si sbaglia davvero poco. A mio avviso quello del difensore del Genoa non era un retropassaggio, la marcatura di Gagliardini era da annullare: anche qui, però, si tratta di una valutazione”.

Chiudiamo con il rosso a Neutynck...

“Anche qui il VAR poteva intervenire per far revocare l'espulsione, effettivamente per mandare anticipatamente negli spogliatoi un calciatore mi sembra serva qualcosa in più: è vero che il contatto era da dietro, ma non c'è stata cattiveria da parte del difendente né tantomeno si trattava di un fallo da ultimo uomo. Decisione, anche qui, discutibile...”