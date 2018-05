RMC SPORT - De Santis: "Denis può tornare in Italia. Giocherebbe in Serie B"

Lorenzo De Santis, procuratore attento al calcio sudamericano, a RMC Sport Live Show ha parlato di calciomercato: “Non è detto che German Denis non torni in Italia, a gennaio c’erano stati dei contatti in Serie B con Venezia, Ascoli e Pro Vercelli. Sarebbe contento di fare una stagione in B, vediamo cosa succederà”.

La Fiorentina è interessata a Fabra, lo conosci?

“Lo conosco molto bene, un terzino sinistro esplosivo capace di spingere di molto. Non lo vedo bene come centrale specie con il calcio che si gioca in Italia. Per me può far bene il laterale a tutta fascia, ha tanta qualità. Fabra è un giocatore che con 5 o 6 milioni di euro si può acquistare”.

Sei rimasto deluso dalla carriera di Mammana?

“Quando lo vidi giocare al River Plate avevo immaginato una crescita più veloce di quello che in realtà sta facendo. A livello di personalità si deve ancora consolidare. Può entrare ancora in ottica Argentina perché in difesa non ci sono poi così tante alternative”.

Mercato Roma, le parole di Di Francesco su Balotelli come le leggi?

“Credo che l’apprezzamento di Di Francesco non è di facciata ma è autentico. Alla Roma manca un’alternativa a Dzeko e Schick non ha quelle caratteristiche e credo che Monchi stia cercando un giocatore che si possa alternare in attacco. Bisogna però vedere le pretese di Balotelli”.