RMC SPORT - De Santis: "La Roma vuole ripartire da Alisson"

Lorenzo De Santis, agente di mercato, a RMC Sport Live Show a partire dai giovani in vista al Mondiale: "Non è facile ma dico tre nomi non banali: Meza dell'Argentina e Milenkovic della Serbia che gioca nella Fiorentina".

Le scelte di Sampaoli hanno fatto discutere anche in Italia ma cosa dicono in Argentina?

"C'è una sorta di catastrofismo intorno a Sampaoli. Secondo molti è uno dei peggiori allenatori perché fa giocare male l'Argentina e non ha polso. Hanno fatto scalpore le esclusioni di Icardi, Lautaro Martinez e Bustos, Mi risulta che allo Zenit ci sia molto malcontento tra i giocatori sudamericani vista l'esclusione del club russo dalla Champions League. Dovremo stare attenti al mercato in uscita dello Zenit perché sono tutti giocatori forti".

Alisson è tra i più forti portieri al mondo, ma quanto vale?

"Difficile fare una valutazione precisa ma la Roma lo valuta vicino ai cento milioni di euro. Aggiungo però che i giallorossi vogliono ripartire da lui e hanno intenzione di trattenerlo. Se poi dovesse partire c'è il Real Madrid in pole position per Alisson".

Ci sono giocatori del Sudamerica che possono arrivare in Serie A?

"Uno dei nomi che circola di più anche in chiave Fiorentina è quello di Nicolas Gonzalez. Mi risulta però che anche l'Inter (con Ausilio) sia interessato ad acquistarlo e girarlo in prestito. Atalanta, Fiorentina e Genoa seguono il giocatore".