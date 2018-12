RMC SPORT - De Vrij: "Prima la Juve poi il PSV. Nainggolan-Keita fortissimi"

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell'Inter, Stefan De Vrij, ha parlato a margine della presentazione della compilation musicale "Inter Hits". Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "Ultimamente non è cambiato niente, abbiamo affrontato delle squadre molto forti. Si è parlato molto del VAR dopo la partita contro la Roma ma non bisogna guardarci indietro: ciò che è successo è fuori dal nostro controllo. La partita contro la Juventus sarà bellissima, tra due squadre molto forti. È sempre bello sfidare attaccanti fortissimi e la Juve ne ha tanti: noi abbiamo però dimostrato di saper fare bene. La sconfitta di Lontra e il pareggio all'Olimpico sono stati due risultati che non ci piacciono ma non abbiamo giocato male. Dal punto di vista fisico stiamo molto bene, siamo concentrati sulla Juventus, poi penseremo alla Champions League contro il PSV. La squadra di Allegri ha grandi giocatori, noi prepareremo la sfida al massimo. Si può sempre migliorare, con Skriniar mi trovo molto bene. Keita? Lo conosco da tanto, è fortissimo e sta dimostrando con i gol di poter essere importante per noi. Venerdì non sarà un esame, ogni partita è importante per noi. Da domani penseremo a come fermare Cristiano Ronaldo. Nainggolan fondamentale? È un grandissimo calciatore, molto fisico e per noi è molto molto importante. Siamo carichi in vista della sfida dell'Allianz Stadium, ci piace giocare questo tipo di partite".