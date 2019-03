© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, dopo la sconfitta contro il Milan ha parlato in zona mista anche ai microfoni di RMC Sport: "Forse ci sarebbe andato stretto anche un pareggio. Il Milan giocava dopo una semifinale di Coppa Italia ed era normale che fossero un po' stanchi mentre noi stavamo bene e abbiamo giocato mettendo il Milan in una situazione a loro non congeniale perché anche a loro piace fare la partita. Potevamo essere messi meglio sulla situazione dell'espulsione di Consigli. Non è colpa sua ma mia perché sono io che gli chiedo di stare molto alto. Consigli è un portiere forte per noi. Babacar lo sto tenendo fuori in questo momento ma è un calciatore forte come Matri. Djuricic può mettere in difficoltà ogni difesa, specie il Milan per come difendono di reparto. In campionato dobbiamo stare tranquilli e ricordarci chi siamo. Le aspettative su di noi sono troppo alte ma siamo una squadra giovane, per me questo è il primo anno qua e abbiamo la classifica che meritiamo. Potevamo fare di più ma sino a ora abbiamo fatto tanto".