RMC SPORT - Defrel: "Bravi a pareggiare subito. Cercherò di superare Piatek"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Gregoire Defrel, attaccante della Sampdoria, ha parlato in zona mista ai microfoni di RMC SPORT dopo la vittoria della sua squadra per 2-1 sulla SPAL, arrivata grazie alla sua rete decisiva nella ripresa: "La sostituzione? Si è girata un po' la caviglia, ma non ci sono problemi. Non avevo chiesto di uscire. Qui mi trovo molto bene, mi diverto e sto facendo buone prestazioni. Mi sento bene mentalmente, mi trovo bene con i compagni, lo staff e i tifosi. Vittoria importante, nelle ultime partite abbiamo fatto fatica a entrare subito in gara e oggi siamo stati bravi a pareggiare subito. Abbiamo gestito bene il risultato. Aspettavo di segnare sotto la curva, non sarà l'ultimo. Intesa con Quagliarella? Ha già fatto 4 assist, è un po' deluso e vuole segnare, cercherò di aiutarlo. Sfida a Piatek? È un grande attaccante, cercherò di superarlo. La concorrenza non mi spaventa, fa bene e il mister carica tutti. Ognuno deve farsi trovare pronto e dare il massimo. L'Atalanta? Grande squadra, in casa sono fastidiosi. Adesso abbiamo un po' di riposo e cercheremo di recuperare brillantezza. Nazionale? Ci sono fenomeni davanti, ma non si sa mai. Se continuerò a segnare potrei ambire a giocare qualche amichevole".