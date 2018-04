RMC SPORT - Del Piero: "Juve e Roma, la qualificazione è possibile"

Fonte: dal nostro inviato Ivan Cardia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessandro Del Piero ha parlato alla stampa presente alla Hall of Fame della FIGC organizzata quest'oggi a Firenze. Ecco quanto raccolto dai microfoni di RMC Sport: "Juve e Roma sono grandissime squadre e il passaggio del turno è ancora possibile. Tutto può accadere anche contro grandi squadre come Real Madrid e Barcellona. L'aspetto psicologico e la voglia del riscatto potranno essere fondamentali. Sarà difficile ma da italiano e io da juventino ci auguriamo che possano passare il turno. Cosa ho pensato al gol in rovesciata di Ronaldo? E' stato un grande prima quando ha avuto l'occasione di tirare e invece ha passato la palla al compagno che poi lo ha premiato con un pallone incredibile. Chapeau per un calciatore che sta vivendo un momento straordinario di forma. L'ho intervistato a Natale e aveva le idee già chiare".