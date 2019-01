RMC SPORT - Delio Rossi: "Juve forte ma la Lazio meritava di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al Live Show di RMC Sport un ospite d’eccezione come il tecnico Delio Rossi, che ha parlato dell’ultima giornata di campionato e non solo.

Su Lazio-Juve

"E’ la squadra più forte la Juve. Il campionato, se lo perde, lo perde la Juve, non è che lo vincono le altre. Ha una differenza tecnica ed economica rispetto alle altre tale che è di un’altra categoria. Ieri la Lazio meritava molto di più, ma poi di là sono entrati grandi giocatori".

Su Allegri

"E’ funzionale alla Juve, altri allenatori non farebbero come lui alla Juve. Bravo nel motivare anche i campioni. Sul bel gioco, si può migliorare".

Sulla Lazio

"E’ una squadra che lotterà per il quarto posto. In quel gruppone ci sono due squadre sicuramente superiori, poi lo scorso anno l’ha persa per differenza reti. Ieri poter portarla in porto almeno con un pari, ti dava autostima. Ieri è stata all’altezza della situazione. Allegri è stato bravo nei cambi, chi vince ha sempre ragione".

Su Kouamè

"E’ un giocatore molto giovane, un attaccante che ha delle ottime qualità. E’ un attaccante moderno, con buon fisico ma frenetico nelle scelte. Non ancora decisivo ma tra i più interessanti. E il Genoa il prossimo anno se lo venderà".

Sul Bologna

"E’ una piazza particolare, la società aveva fatto delle promesse, ma invece che lottare per l’EL lotta per non retrocedere. Se fai delle promesse e poi non le mantieni, ti si ritorcono contro. Ma basta poco per riprendersi. Se si salvano, devono fare tesoro di questa annata".

Sui giovani italiani

"A volte sei costretto a mettere dei giocatori e le soluzioni sono felici. Mi viene in mente Zaniolo. Credo sia importante anche per a Nazionale, perché hanno talento. Non hanno esperienza ma se la fanno giocando".

Sulla lotta per l’EL

"Chi mi convince di più? Vedo Fiorentina, Sampdoria, Atalanta, ma quest’anno il livello delle squadre di mezzo è migliorato tanto. Tanto dipenderà da come saranno a marzo. Tra 7-8 partite, se queste squadre sono ancora lì, giusto che lottino per questo risultato".

Sul suo futuro

"Sì, mi hanno cercato ma in alcuni casi non è scoccata la scintilla".