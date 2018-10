RMC SPORT - Delneri: "Cassano? In quanto a tecnica e qualità ha pochi rivali"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport all'interno del Live Show, il tecnico Luigi Delneri ha parlato anche dell'addio al calcio di Antonio Cassano: "Un giudizio sulla sua carriera? Ha già detto tutto lui. Quando l'ho incontrato aveva voglia di continuare ma questo periodo all'Entella gli ha fatto capire che non aveva più voglia. Cassano è un ragazzo con grandi qualità, ha ottenuto questa carriera proprio per il carattere che ha. E' una persona corretta e rispettosa e devo dire che ho sempre avuto un buono rapporto da lui e insieme abbiamo fatto cose importanti alla Sampdoria. Cassano in quanto a tecnica e qualità ha pochi rivali".